«Звезда»: военкор Поддубный жив и находится в тяжелом состоянии

сегодня в 22:59

Журналист Евгений Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии в Курскую областную больницу, сообщает телеканал « Звезда ».

«Сейчас журналист получает необходимую помощь. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь военкора», — указано в сообщении телеканала.

Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также опроверг гибель военкора ВГТРК.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что Поддубный погиб. О гибели журналиста заявлял также военкор Александр Сладков.