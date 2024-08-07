«Звезда»: военкор Поддубный жив и находится в тяжелом состоянии
Журналист Поддубный госпитализирован в курскую больницу
Журналист Евгений Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии в Курскую областную больницу, сообщает телеканал «Звезда».
«Сейчас журналист получает необходимую помощь. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь военкора», — указано в сообщении телеканала.
Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также опроверг гибель военкора ВГТРК.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что Поддубный погиб. О гибели журналиста заявлял также военкор Александр Сладков.