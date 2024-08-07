Депутат Делягин: погиб военкор ВГТРК Евгений Поддубный

сегодня в 21:08

Информацию о возможной гибели известного военкора подтверждает ряд военных блогеров и Telegram-каналов.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Поддубный сегодня работал на территории Курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война» телеканала «Россия-24».