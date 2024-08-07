Депутат Саблин опроверг гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного
Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин опроверг гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал он в своем Telegram-канале.
Каких-либо подробностей депутат не сообщил.
Ряд TG-каналов утверждает, что Поддубный получил тяжелое ранение и был госпитализирован в Курск. У него серьезные ожоги и травма головы после попадания FPV-дрона по автомобилю, в котором он передвигался.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. О гибели журналиста заявил также военкор Александр Сладков.