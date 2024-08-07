Депутат Саблин опроверг гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного

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«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал он в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей депутат не сообщил.

Ряд TG-каналов утверждает, что Поддубный получил тяжелое ранение и был госпитализирован в Курск. У него серьезные ожоги и травма головы после попадания FPV-дрона по автомобилю, в котором он передвигался.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. О гибели журналиста заявил также военкор Александр Сладков.