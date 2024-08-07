Царев: военкор Поддубный убит точным попаданием украинского FPV-дрона
Экс-депутат Верховной рады Украины и политик Олег Царев заявил, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате точного попадания украинского FPV-дрона в Курской области.
«Друзья говорят, что FPV-дрон попал в машину (Поддубного-ред.)», — написал политик в своем Telegram-канале.
Эту же информацию сообщил военкор Юрий Котенок.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного. Информацию также подтвердили ряд военных блогеров и Telegram-каналов.
Российский военный корреспондент работал в Курской области и сообщал подробности о боевых действиях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.