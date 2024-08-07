Царев: военкор Поддубный убит точным попаданием украинского FPV-дрона

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Экс-депутат Верховной рады Украины и политик Олег Царев заявил, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате точного попадания украинского FPV-дрона в Курской области.

«Друзья говорят, что FPV-дрон попал в машину (Поддубного-ред.)», — написал политик в своем Telegram-канале.

Эту же информацию сообщил военкор Юрий Котенок.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного. Информацию также подтвердили ряд военных блогеров и Telegram-каналов.

Российский военный корреспондент работал в Курской области и сообщал подробности о боевых действиях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.