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Военкор Сладков: Евгений Поддубный погиб в строю, как и положено мужчине

Военный корреспондент Александр Сладков подтвердил гибель своего коллеги из ВГТРК Евгения Поддубного.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного. Информацию также подтвердили военкор Юрий Котенок и еще ряд военных блогеров и TG-каналов.

По данным политика Олега Царева, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате точного попадания украинского FPV-дрона в Курской области.

Телеканал НТВ со ссылкой на источник также сообщает, что гибель Поддубного подтверждена.