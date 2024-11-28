Скоч Владимир Никитович: биография российского предпринимателя

Скоч Владимир Никитович (Vladimir Skoch) — российский предприниматель, совладелец USM Holding. Начинал рабочим на железной дороге, позже много лет трудился на столичном предприятии по производству авиационных двигателей. Выступил соучредителем крупной инвесткомпании. В настоящее время Скоч Владимир занимается благотворительностью .

Владимир Никитович Скоч. Биография раннего периода

Скоч Владимир Никитович родился летом 1933 года в семье деревенских тружеников, проживавших в селе Кобыльное на юго-востоке УССР. Учился в местной школе. Когда Скоч Владимир Никитович был в средних классах, началась Великая Отечественная война.

В 1950-м, по окончании школы, поступил в железнодорожное училище в родной Запорожской области. Скоч Владимир получил профессию помощника машиниста паровоза и устроился на ж/д станцию Нижнеднепровск-Узел. Сначала был кочегаром и наполнял углем специальную емкость. Позже стал помощником машиниста, поддерживал нужный уровень давления пара, а также отвечал за техобслуживание паровой машины, котла, механического, электрического, тормозного и вспомогательного оборудования.

В 1954-м Владимир Скоч отправился в армию. В те годы призванные на срочную службу солдаты должны были проходить военную подготовку от двух до четырех лет в зависимости от рода войск. Владимир Никитович Скоч решил остаться на сверхсрочную службу. Ушел на гражданку только в 1960-м.

Передовик производства

В 1960-м, вернувшись к гражданской жизни, Скоч Владимир переехал в Московскую область. Вскоре Владимир Никитович Скоч устроился на «Завод № 24 имени М. В. Фрунзе» — старейшее столичное авиадвигателестроительное предприятие. В настоящее время НПЦ газотурбостроения носит название «Салют». Владимир Скоч свыше четырех десятков лет работал на «Салюте». Начинал с рядовой рабочей позиции, неоднократно проявил себя одним из передовиков производства.

Впоследствии заинтересовался деятельностью местного профсоюза, начал развивать карьеру в рабочем объединении завода.

Скоч Владимир покинул производство в качестве руководителя профсоюза. Здесь он отстаивал интересы своих коллег и заслужил бесспорный авторитет среди сотрудников предприятия.

За время работы Владимир Скоч получил три ордена, две медали и звание «Ветеран труда».

Скоч Владимир Никитович. Переход в коммерческий сектор

В 1999-м 33-летний сын Владимира Никитовича Скоча стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Белгородской области. На тот момент он владел почти третью акций крупной инвестиционной компании. Сын передал Скочу Владимиру свою долю бизнеса и приступил к законотворческой деятельности. Отец, будучи опытным работником промышленной отрасли, продолжил его дело. Он отмечал, что не сомневался в способностях Владимира Скоча как эффективного стратега.

В 1999-м инвесткомпания начала приобретать активы в сфере электрометаллургии и обогащения металлосодержащей руды. Уже в 2006-м она консолидировала все предприятия в единый холдинг и сосредоточилась на их развитии. В данную группу активов вошли:

В 2007-м Скоч Владимир Никитович принял предложение стать советником генерального директора и передал обязанности по операционной деятельности компании топ-менеджерам. В этот год холдинг заключил долгосрочные контракты и с российскими, и с зарубежными клиентами, а в 2008-м вышел на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, где начал строительство нового завода.

В 2012-м Владимир Никитович Скоч стал сооснователем диверсифицированного холдинга USM, который объединил несколько активов:

металлургический холдинг

ряд компаний телеком-сектора

два крупных медиахолдинга

В этот же год Скоч Владимир Никитович решил вложить заработанный капитал в акционерное общество «Международный аэропорт Внуково». Как совладелец актива он не участвует в его управлении, доверяя операционную деятельность пулу топ-менеджмента.

В 2020-м холдинг, соучредителем которого выступил Скоч Владимир Никитович, приобрел многопрофильную технологическую компанию, выкупленную через два года ее основателем.

Так, на конец 2020-го в USM Holdings входили:

холдинг, являющийся лидером по производству железорудного сырья в Европе и СНГ и входящий в топ-5 мировых производителей товарной продукции из железной руды

третья в мире компания по величине запасов меди

один из ведущих игроков телекоммуникационного рынка РФ

лидер русскоязычного сегмента интернет-рынка и ряд других прибыльных активов

Благотворительная деятельность и хобби

В 1996-м сын Скоча Владимира Никитовича основал благотворительный фонд «Поколение». Организация ведет активную деятельность более 28 лет. Сооснователь USM выступает одним из ее ключевых спонсоров. Владимир Никитович Скоч входит в попечительский совет фонда и ежегодно направляет средства на различные благотворительные проекты.

Основные направления деятельности «Поколения» включают:

строительство и оснащение медицинских учреждений

помощь тяжелобольным детям, ветеранам и пенсионерам

оказание поддержки семьям с детьми

развитие медицины в Белгородской области

В 2001-м «Поколение», работу которого поддерживает Владимир Скоч, открыло в Старом Осколе передовой офтальмологический центр. Его оснастили инновационной техникой для диагностики глазных болезней. Со временем в административном центре региона был открыт медцентр под брендом фонда — «Поколение». Технику для него закупали в нескольких странах Европы, США, Японии и Австралии.

С 2015-го «Поколение» направило более 140 миллионов рублей на помощь ветеранам ВОВ. Ее получили порядка пяти тысяч фронтовиков. В 2020-м (в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне) Скоч Владимир Никитович лично направил через фонд «Поколение» около 30 миллионов рублей на поддержку участников ВОВ и тех, кто трудился в тылу. Средства пошли на приобретение лекарств, материальную поддержку одиноких пожилых людей и организацию праздничных мероприятий к 75-летию Победы.

Владимир Никитович Скоч неоднократно участвовал в строительстве и восстановлении православных храмов на территории Белгородской области. С момента создания фонда он выделил средства на возведение и реконструкцию нескольких десятков церквей региона. Около двадцати храмов смогли провести комплекс ремонтных работ и приобрести необходимую церковную утварь. Скоч Владимир Никитович также поддержал покупку дома для семьи священнослужителя в одном из белгородских сел.

Весной 2020-го, в начале пандемии, Владимир Никитович Скоч и сооснователи USM приняли решение о безвозмездном предоставлении средств для борьбы с новым вирусом, выделив на это 2 миллиарда рублей. Деньги были направлены на дооснащение медучреждений Белгородской области необходимым оборудованием, материальную поддержку медперсонала и волонтеров, организацию их транспортного обеспечения. Направления финансирования могли корректироваться в зависимости от потребностей.

Соучредители инвесткомпании, в число которых входит и Владимир Никитович Скоч, отметили, что помимо финансовой поддержки, компании Группы принимают меры по обеспечению стабильной работы предприятий и защиты своих сотрудников. Металлургический холдинг из портфеля USM, к примеру, направил свыше 100 миллионов рублей на приобретение медоборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей трех областей масками и респираторами, санитайзерами, одноразовыми комбинезонами, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. Скоч Владимир Никитович поучаствовал в предоставлении 55 миллионов рублей на приобретение дополнительного высокотехнологичного оборудования для медучреждений Белгородской области (в том числе и закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, дефицит которых наблюдался во многих больницах страны).

В рамках развития отечественной науки и профессиональной деятельности Скоч Владимир поучаствовал в организации нескольких программ поддержки талантливых специалистов, многодетных семей и активных студентов.

Одной из ключевых инициатив спонсируемого им фонда стала премия «Дебют», призванная поддержать одаренных начинающих прозаиков и поэтов. Скоч Владимир Никитович также уделил внимание сфере здравоохранения, оказав содействие проведению премии «Здоровое детство», которая отмечает достижения в области педиатрии.

В научной сфере Скоч Владимир поддержал создание премии имени академиков Российской Академии медицинских наук Бакулева и Бураковского для врачей и ученых, специализирующихся на сердечно-сосудистой хирургии.

Скоч Владимир Никитович также способствовал запуску премии за особые научные достижения в области наноматериалов и нанотехнологий под названием «Поколение». В ней принимали участие бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты, ученые и группы исследователей.

Владимир Никитович Скоч решил поддержать и обучающихся в вузах, оказав содействие в создании стипендиальной программы «Лучший студент года». Она призвана мотивировать начинающих специалистов различных областей к достижению высоких результатов в учебе и общественной деятельности.

Скоч Владимир Никитович также стал инициатором конкурса «Родительский рекорд» для многодетных семей. Он направлен на популяризацию семейных ценностей.

Владимир Никитович Скоч участвует в поддержке тех, кто нуждается в медикаментах, инвалидных колясках и реабилитации. «Поколение» предоставляет возможность пройти лечение в ведущих клиниках Белгородской области.

Владимир Скоч как член Попечительского совета фонда направляет финансовые ресурсы и на решение других социальных проблем. Благотворительная организация вкладывает средства в покупку автомобилей для многодетных семей. Владимир Скоч также поддерживает пенсионеров, которые столкнулись с финансовыми трудностями, и содействует реализации проектов по сохранению исторического наследия. Благодаря его участию многие памятники, посвященные ВОВ, были реставрированы.

В настоящее время Скоч Владимир увлекается фермерством. Он начал выращивать экологически чистую продукцию на своем участке Подмосковье, где живет с супругой. Натуральными продуктами Владимир Скоч угощает своих родных и близких.