Ранее польский премьер-министр Дональд Туск негативно отозвался об этом решении украинских властей. По его словам, данный шаг может стать самоубийственным для киевского режима. Киев также может лишиться возможности стать членом ЕС.

По данным телеканала, из-за решения Львовского облсовета Варшава приостановила поставки военной помощи Украине. Такое указание поступило как раз во время подготовки груза к отправке.

Ранее Польша лишила президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после заявлений главы киевского режима о том, что планируется назвать бригаду ВСУ в честь нацистской организации УПА*.

*Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

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