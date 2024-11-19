Металлургический завод «Электросталь» отметил 107-летие
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
17 ноября металлургический завод «Электросталь» отметил свое 107-летие. Накануне праздничной даты во Дворце культуры имени Карла Маркса состоялось торжественное мероприятие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Слова поздравлений в адрес руководства и коллектива предприятия прозвучали от Главы городского округа Электросталь Инны Юрьевны Волковой, заместителя председателя местного Совета депутатов Эрленда Львовича Гурского и президента международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктора Михайловича Чуйко.
На протяжении всей истории завода его продукция была и остаётся эталоном качества и надёжности. Сегодня предприятие уверенно справляется со всеми поставленными задачами, это позволяет модернизировать производственные мощности и внедрять современные технологии.
«На „Электростали“ выросло не одно поколение именитых металлургов. Многие работают целыми семьями, трудовыми династиями, передавая опыт и знания. Я благодарю вас за преданность заводу и городу, и желаю вам стального здоровья, терпения, успехов в труде и жизни, благополучия, достатка и счастья вашим семьям!» — сказала глава Электростали Инна Волкова.
Выдающимся работникам в этот вечер были вручены почетные награды за труд на благо города.
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