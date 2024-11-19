Металлургический завод «Электросталь» отметил 107-летие

Слова поздравлений в адрес руководства и коллектива предприятия прозвучали от Главы городского округа Электросталь Инны Юрьевны Волковой, заместителя председателя местного Совета депутатов Эрленда Львовича Гурского и президента международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктора Михайловича Чуйко.

На протяжении всей истории завода его продукция была и остаётся эталоном качества и надёжности. Сегодня предприятие уверенно справляется со всеми поставленными задачами, это позволяет модернизировать производственные мощности и внедрять современные технологии.

«На „Электростали“ выросло не одно поколение именитых металлургов. Многие работают целыми семьями, трудовыми династиями, передавая опыт и знания. Я благодарю вас за преданность заводу и городу, и желаю вам стального здоровья, терпения, успехов в труде и жизни, благополучия, достатка и счастья вашим семьям!» — сказала глава Электростали Инна Волкова.

Выдающимся работникам в этот вечер были вручены почетные награды за труд на благо города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.