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Пешеход с ножом напал на полицейского в Самаре

Происшествия

По предварительной информации, 46-летний сотрудник полиции в свободное от работы время ехал на машине, затем остановился у пешеходного перехода, и на него накинулся 18-летний парень, пишет РЕН ТВ.

Конфликт произошел в Красноярском районе Сочи.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.

К сожалению, он скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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