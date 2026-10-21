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«Ближе, чем когда-либо»: Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине находится сейчас, возможно, ближе всего к завершению, чем когда-либо ранее. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома заявил, что ранее обсуждал украинское урегулирование с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, стороны «приближаются к завершению».

«Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были», — заявил американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

В среду президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Петербурге. Американский переговорщик доставил для российского лидера пакет документов с вариантами подходов к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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