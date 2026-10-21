сегодня в 12:42

Уиткофф привез Путину документы по урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф доставил в Петербург для Владимира Путина документы с подходами к урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Бриф24» со ссылкой на ТАСС.

Также Уиткофф выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров, где могли бы обсуждаться технические вопросы, пишет РИА Новости.

Встреча проходит 21 октября в Константиновском дворце. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что стороны согласовали ее за несколько дней. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование.

В переговорах участвует спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Зять президента США Джаред Кушнер, который обычно сопровождает Уиткоффа, на этот раз не приехал из-за болезни.

Кремль заранее не сообщал, ожидает ли каких-либо договоренностей по итогам встречи. Предыдущие переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером прошли 5 сентября в Кремле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.