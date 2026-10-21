NYT: Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского за критику Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече в Норвегии сделали замечание главе киевского режима Владимиру Зеленскому из-за его заявлений в адрес американского лидера, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Зеленский ранее резко ответил на критику со стороны Трампа. На переговорах в Осло во вторник Уиткофф и Кушнер отчитали за это украинского президента.

По данным газеты, они заявили Зеленскому, что его поведение «привело Трампа в ярость». Сам глава киевского режима пытался возражать и отказывался от своих слов в адрес американского лидера.

Тем не менее Зеленский понял посыл представителей США и вел себя сдержанно в оценках действий американской стороны в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Накануне в Осло прошла встреча Зеленского с американскими переговорщиками. В ходе нее стороны обсуждали урегулирование украинского кризиса. Затем Уиткофф отправился в Петербург на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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