Спецпосланник США Уиткофф после переговоров в Осло направится в Санкт-Петербург

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф по завершении переговоров по Украине в Осло отправится в среду в Петербург, сообщает РИА Новости .

Во вторник власти Норвегии подтвердили проведение в Осло встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом. При этом зять американского лидера Джаред Кушнер примет участие в онлайн-формате.

«Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги», — заявил Гар Стере на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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