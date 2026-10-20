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СМИ: Уиткофф планирует приехать в Москву на встречу с Путиным

Политика

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Поездка в российскую столицу запланирована на текущую неделю и состоится после переговоров с украинской делегацией в Осло.

При этом портал Axios пишет, что встреча может произойти позже. По его данным, Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами заявил о намерении посетить Осло, где во вторник или среду может встретиться с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

После этого Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву на переговоры с Путиным.

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