Порядка 24 многодетных семей Подмосковья получили субсидию на покупку жилья

Недвижимость

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

Подмосковье помогает многодетным семьям приобрести собственное комфортное и удобное жилье. В регионе продолжает реализоваться подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище». В 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 181 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 181 ребенок. Всего за время реализации проекта с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья, в них воспитывается 2 235 детей.

Кто может принять участие

Многодетные семьи, в которых:

  • 7 и более детей;
  • одновременно родилось 3 и более детей.

Требования к семье:

  • признание малоимущими в соответствии с законом Московской области от 22 декабря 2017 года Nº 231/2017-03;
  • принятие на учет нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ;
  • имеющие удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
  • имеющие место жительства в Московской области не менее 5 лет;
  • ранее не получавшие земельные участки;
  • давшие согласие на обработку персональных данных о членах
  • семьи.

Размер субсидии 100%:

  • 99% — это средства областного бюджета;
  • 1% — средства муниципального бюджета.

Размер жилищной субсидии рассчитывается, исходя из количества всех членов многодетной семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учетом имеющегося жилья у семьи.

Для чего используется выплата:

  • для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
  • для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
  • для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность многодетной семьи.

Как подать заявку:

  • обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и подать другие необходимые документы;
  • администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников подпрограммы;
  • министерство жилищной политики Подмосковья включает семью в участников подпрограммы сводный по Московской области список многодетных семей;
  • семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья;
  • семья самостоятельно приобретает жилое помещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.