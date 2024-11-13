В Подмосковье 18 помощников машиниста после обучения сразу трудоустроились в МЖД

Сегодня в Пресненском подразделении Московского учебного центра повышения квалификации (МУЦПК) состоялся выпуск 18 помощников машиниста. Впервые вместе со свидетельством об окончании обучения они сразу подписали трудовой договор с предприятиями МЖД, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Впоследствии, наработав требуемый опыт, пройдя необходимое обучение и сдав экзамен, помощники машиниста могут получить права на самостоятельное управление локомотивом.

Приобрести профессию в подразделениях МУЦПК может любой желающий независимо от возраста, ранее полученного образования и опыта работы. Главное — не иметь медицинских противопоказаний. Обучение проводится как в очном формате, так и удаленно. На время обучения предусмотрены выплата стипендии и предоставление места в общежитии.

До конца года Пресненское подразделение МУЦПК планирует выпустить еще 58 помощников машиниста. Они получают знания по новой, двухмесячной программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.