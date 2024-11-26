В Лыткарине стартовала благотворительная акция «Добрый Новый год»

В преддверии наступающего Нового года в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело» вместе с городским штабом «Волонтеры Подмосковья» запустили благотворительную акцию «Добрый Новый год», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Акция, направленная на сбор сладких подарков и игрушек для детей из новых субъектов Российской Федерации и приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также гуманитарной помощи для наших защитников: зимней одежды и обмундирования, инструментов, бытовой техники, продуктов питания, медикаментов и средств личной гигиены, проходит с 25 ноября по 8 декабря.

Желающие принять участие в городском округе Лыткарино могут принести гуманитарную помощь в ДК «Центр молодежи». Пункт сбора расположен по адресу: ул. Парковая, д. 16. Работает с 10:00 до 20:00 ежедневно. Контакт для справок: 8 (495) 552-43-40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.