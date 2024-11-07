Содержание:

Андрей Скоч: Молодость, образование и профессиональная деятельность

Карьера и бизнес

Скоч Андрей: Должность депутата Госдумы

Гуманитарный фонд «Поколение»

Скоч и поддержка профессиональных сообществ

Социальные молодежные направления Белгородской области

Скоч Андрей и последние новости «Поколения

Андрей Скоч: Молодость, образование и профессиональная деятельность

Скоч Андрей Владимирович родился в селе Никольское в 1966 году. После окончания школы и обязательной военной службы поступил в МГОПУ имени Шолохова. В середине 2000-х учебное учреждение, которое успешно окончил Андрей Скоч, являлось крупнейшим научным центром страны. Оно специализировалось на изучении проблем педагогического и гуманитарного образования.



Андрей Скоч начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1990-х годах. Добившись значительных успехов в этой области, он решил посвятить свое время улучшению законодательной базы Российской Федерации. В последующие годы Скоч принял участие в разработке и принятии множества законов, затрагивающих такие сферы жизни, как образование, налоги и охрану природы и пр. При этом он покинул свой бизнес-проект, передав его отцу.

В конце 1990-х годов Андрей Скоч также создал организацию, которая изначально занималась оказанием помощи больным детям. Сейчас фонд уделяет внимание проектам, направленным на улучшение качества жизни жителей Белгородской области, и поддерживает другие социальные инициативы сторонних организаций.

Карьера и бизнес

Фото - © Андрей Скоч занимался ранее предпринимательством

В конце существования СССР и после его распада коммерция стала новым ресурсом для заработка. В отличие от многих соотечественников- предпринимателей того времени, отдававших предпочтение челночеству (в основном это была торговля товарами народного потребления, которые закупались за границей), Андрей Скоч вместе со своим компаньонами открыл производственное предприятие, специализирующееся на выпечке хлебобулочных изделий. Затем некоторое время они занимали нишу по сборке компьютеров.

Позднее Скоч Андрей увидел перспективу в нефтяном бизнесе. Так появилась компания по переработке углеводородного сырья. Довольно скоро Андрей Скоч открыл сеть собственных автозаправочных станций. Для дальнейшего расширения бизнеса требовалось увеличение объемов сырья.

В 1995 году Андрей Скоч принял решение инвестировать свой капитал в его компанию «Интерфин». Сначала она занималась торговлей ценными бумагами, но затем ушла в реальный сектор экономики, выкупив доли ОЭМК и АГД. В конце 1990-х годов Скоч и партнеры приобрели и доли Лебединский ГОКа. В этот же период времени комбинат стал первым российским предприятием, которое начало выпуск горячебрикетированного железа. Для развития «зеленой» отечественной металлургии это стало настоящим прорывом. Некоторое время Скоч Андрей был заместителем гендиректора комбината, но вскоре принял решение покинуть структуру. Новым направлением деятельности, которое Скоч Андрей выбрал для себя, стало законотворчество.

В 1999 году Андрей Владимирович Скоч впервые был избран в Государственную думу от Белгородской области (как одномандатник). С этих пор жители региона (разных избирательных округов) неоднократно поддерживали его, отдавая свои голоса на последующих выборах. В 2021 году Скоч Андрей уже в шестой раз занял депутатское кресло, набрав 63,94 процента голосов. За это время политик способствовал принятию множества законодательных инициатив, нередко выступая их соавтором.

Так, Андрей Скоч инициировал появление важных правовых документов, которые помогли оградить людей от видеоконтента, содержащего враждебное отношение к животным. Также были отрегулированы спорные вопросы, связанные с ведением садоводческой деятельности.

Активная деятельность политика была отмечена почетными наградами и орденами. Андрей Скоч был награжден:

● Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, за заслуги в области социальной реабилитации и защиты прав инвалидов (1998 и 2003 гг.);

● Орденом Почета за вклад в увековечение памяти о русских и советских воинах, погибших на территории КНР, и благотворительную деятельность (2010 год);

● Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, за благотворительную деятельность и вклад в развитие региона (2003 год);

● Знаком «Самарский крест» (2013 год);

● Медалью «Пять континентов» ЮНЕСКО (2014 год);

● Орденом Александра Невского (2015 год).

Кроме этого, Скоч Андрей Владимирович помог выпустить ряд документов, способствующих улучшению качества жизни граждан России. Это, например, законопроект, утвердивший правила благоустройства. Также Скоч Андрей вспоминает, что в начале 2000-х своевременно были приняты меры по отмене НДС на ввоз промышленного оборудования, благодаря чему российские промпредприятия смогли модернизировать свои производственные мощности. Депутат возглавлял и экспертный совет по металлургии и горнорудной промышленности.

При участии Скоча Андрея были внесены поправки в законы об образовании после введения двухуровневой системы (бакалавр и магистр). Корректировки коснулись тех пунктов действующего тогда законодательства, в которых были разногласия по поводу возможности получения второго высшего образования. Если ранее вузы отказывали бакалаврам в бесплатном последующем обучении, то с внесением поправок обладатели этой степени получили право на второе высшее образование по программе специалитета на бюджетной основе.

В 2012 году Скоч вошел в состав комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками. Деятельность комитета направлена на сотрудничество и укрепление культурных и экономических связей с соседними странами. Одним из векторов в политике данного подразделения стала евразийская интеграция. Это способствовало, в частности, созданию общего рынка лекарственных препаратов и медицинской техники, а также увеличению взаимного товарооборота.

Гуманитарный фонд «Поколение»

В середине 1990-х Скоч Андрей Владимирович открыл гуманитарный фонд «Здоровое поколение». Организация занималась предоставлением всесторонней помощи больным детям. Позже фонд расширил сферу деятельности и был переименован в «Поколение». Сейчас структура оказывает поддержку областному здравоохранению и образованию, спонсирует проведение поисковых и реставрационных работ, связанных с исторической ценностью, организовывает мероприятия для молодежи и предоставляет адресную помощь жителям Белгородской области.

В 2008 году началось строительство медицинского центра «Поколение». Скоч Андрей отмечал необходимость поддержки российских врачей и желание предоставить высокотехнологичную региональную помощь гражданам. В те годы к депутату нередко обращались люди, которым была необходима та или иная сложная операция. Чаще всего их можно было провести только в большом городе, таком как Москва. Андрей Скоч помогал находить денежные средства для поездок. По его словам, это был душевный порыв.

В 2010 году Андрей Владимирович Скоч принял участие в торжественном открытии корпуса лучевой диагностики. Клиника была оборудована по современным стандартам. Там проводят диагностику новорожденным и пациентам с повышенной массой тела. По мнению специалистов, обследование на ранних этапах может спасти жизнь. В дальнейшем центр начал проводить высокоэффективные физиотерапевтические методы лечения, такие как УВТ и криотерапия.

Начиная с 2014 года медцентр, открытый при участии Скоча Андрея, расширяет спектр предоставляемых услуг. Так, ранее начал функционировать корпус стоматологической помощи. Кроме этого, ведется активная работа и над такими направлениями, как нейрохирургия, травматология и ортопедия.

Центр «Поколение», который основал Андрей Скоч, заботится и о жителях отдаленных небольших населенных пунктов, открывая там семейные клиники. Сейчас медорганизация включает в себя семь офисов, в которых специалисты проводят сложные операции и обладают возможностью оказания круглосуточной медицинской помощи. Услуги доступны гражданам и по полису обязательного медицинского страхования. Например, в центре, появившемся благодаря Андрею Скочу, можно пройти бесплатное обследование с помощью МРТ и СКТ, а также получить первичную специализированную помощь по всем доступным направлениям.

В 2024 году «Поколение» запустило новый сервис — телемедицину, что позволяет проводить консультации онлайн даже для пациентов из самых удаленных деревень. Помимо открытия клиник, Скоч Андрей оказывает адресную помощь различным объектам здравоохранения. Сюда входит закупка и автотранспорта, и медицинского оборудования.

Скоч и поддержка профессиональных сообществ

Фото - © Андрей Скоч — меценат

Скоч Андрей является учредителем различных премий, одна из которых, — это «Здоровье Поколения». Денежная. Например, в прошлом году размер вознаграждения для врачей составил 160 тысяч рублей. Еще по 130 тысяч рублей от Андрея Скоча получили сотрудники среднего медзвена и по 100 — младший персонал. Всего премии были вручены 148 медицинским работникам из 12 муниципалитетов области. Фондом были отмечены и сотрудники станций скорой помощи, и фельдшер.

В условиях пандемии коронавируса, которая случилась в России в 2020 году, «Поколение» оказывало дополнительную финансовую поддержку медицинским сотрудникам, работающим в COVID-госпиталях.

В 2000 году Скоч также выступил автором идеи создания премии «Дебют», которая в течение шестнадцати лет вручалась авторам рукописных текстов, независимо от места их проживания. Премия давала возможность писателям и поэтам получать эксклюзивный издательский договор с высоким гонораром. Среди жюри «Дебюта» были известные писатели, критики и издатели.

В 2023 году благотворительный фонд Скоча Андрея поддержал и талантливых журналистов, которые выбирают темы патриотической направленности. В частности, освещают деятельность, связанную с восстановлением мемориальных комплексов. Одним из лауреатов премии в прошлом году стала корреспондент белгородской газеты Татьяна Денисова, которая в профессии уже свыше 30 лет. На церемонии журналист отметила, что почти половину этого времени она знакомится с деятельностью Андрея Владимировича Скоча, оказывающего помощь согражданам, а также освещает в своих материалах объединяющие людей ценности.

Фонд также оказывает всестороннюю помощь спортсменам. Помимо закупки необходимого инвентаря в общеобразовательные школы, «Поколение», основанное Скочем Андреем, проводит спортивные турниры. Например, в 2023 году в Старом Осколе состоялся первый межрегиональный турнир по дзюдо, награды и ценные призы для которого предоставил благотворительный фонд. А в 2024 году «Поколение» подарило несколько комплектов снаряжения сборной Белгородской области по лыжероллерам.

Социальные молодежные направления Белгородской области

Особое внимание Андрей Скоч уделяет инициативам, направленным на развитие будущего региона. Фонд регулярно выделяет средства социальным учреждениям на закупку необходимых товаров, а также на реализацию различных программ.

В 2022 году Скоч Андрей и «Поколение» закупили комплекты современного игрового медицинского оборудования для десяти областных детских садов. Таким образом организация поддержала местный проект властей по воспитанию медицинских кадров в регионе. Планируется, что интересные игры во врачей мотивируют детей в дальнейшем чаще выбирать профессию в сфере медицины.

Тем же, кто уже определился с образованием и поступил в вузы Белгородской области, причем на любую специальность, Андрей Владимирович Скоч и его фонд также оказывают поддержку в виде стипендии. Условием для получения выплат является участие в конкурсе, в котором студенты должны показать свои результаты в учебе и в общественной жизни. В прошлом году награду «Лучший студент года» получили свыше 30 учащихся.

При поддержке фонда на протяжении почти 20 лет молодые люди также могут приобрести дополнительные уникальные навыки раскрытия своих талантов на специальных семинарах. Идейным вдохновителем проекта выступил Скоч Андрей. С тех пор любой желающий может подать заявку на право обучаться у педагогов из разных уголков мира.

Например, в 2019 году к участникам семинаров приезжала артистка из Франции Карин Виньерон. Она учила ребят развивать свое воображение. Помимо приглашенных звезд, с обучающимися на регулярной основе работают высококвалифицированные российские преподаватели и психологи, которые учат танцам, вокалу и другим дисциплинам. Нередко лагерь посещает и Андрей Скоч. Он проводит с участниками встречу в формате открытого диалога, отвечая на все интересующие молодежь вопросы.

В последние годы программа семинаров, которые проводятся при поддержке Андрея Скоча, выстраивается таким образом, чтобы их участники успевали не только получать теоретические знания, но и осваивали практику. Днем проходят четыре занятия, которые длятся шесть часов, а вечером молодые люди участвуют в различных театральных постановках и других активных мероприятиях. За все время существования проекта через него прошли 3000 человек.

Скоч Андрей и последние новости «Поколения»

Фото - © Андрей Скоч оказывает помощь в различных направлениях

Андрей Скоч и фонд «Поколение» сегодня продолжают оказывать необходимую помощь различным соцучреждениям и своим согражданам. При поддержке фонда организуется проведение праздников в больницах, проводится строительство новых медицинских центров и запуск спортивно-оздоровительных комплексов.

В 2023 году при содействии Скоча Андрея был проведен «Диктант добрых дел». Цель проекта — повысить уровень грамотности и популяризировать добровольческую деятельность в регионе. В итоге диктант написали более 100 волонтеров. Большая часть работ была выполнена на «хорошо» и «отлично».

Зимой 2024 года фонд, который основал Скоч, оснастил Старооскольский вуз новым оборудованием, позволяющим проводить различные исследовательские работы в таких областях, как разработка новых строительных материалов и аграрный инжиниринг.

Весной 2024 года «Поколение» передало двум пожарных частям региона два оперативно-служебных автомобиля. А уже летом фонд, основанный Андреем Скочем, открыл новый памп-трек. Современное оснащение позволяет молодежи проводить занятия и оттачивать веломастерство на поворотах, искусственных кочках и контруклонах. Данный проект, по словам представителей «Поколения», направлен на достижение главной цели по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической активностью. Планируется, что к 2030 году около 70 процентов населения Белгородской области будет уделять время спортивным тренировкам на регулярной основе.