Путин заявил, что РФ совместно со странами СНГ отметит 80-летие Победы

В 2025 году Россия и страны СНГ будут совместно отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, такое заявление сделал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости .

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — заявил Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.

Российский лидер предложил учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы. Этот статус будут присваивать городам, жители которых внесли особый вклад в достижение Победы в 1945 году.

Глава государства отметил, что это станет символом признания и уважения к коллективному подвигу народов.