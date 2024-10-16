Эксперт рассказал, стоит ли инвестировать в гаражи

Руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев рассказал, какое инвестиционное решение наиболее прибыльное при текущей ключевой процентной ставке. По его словам, вкладываться в гаражи — бесперспективная затея.

«Мне кажется, сама идея вкладывания денег в гаражи бесперспективна. Большого и массового спроса на гаражи нет и не будет», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в крупных зданиях сейчас создаются различные парковочные места, которые можно как арендовать, так и приобрести. Однако стоимость очень высока, и Шмелев полагает, что, к сожалению, инвестиции в гаражи в данной ситуации не будут оправданы.

Никто не может предсказать, каким образом ситуация на рынке будет выглядеть через 17 лет и как изменится курс рубля. Поэтому сейчас рассматривать долгосрочные вложения кажется неразумным, считает эксперт.

С его точки зрения, гораздо более целесообразно вкладывать средства в депозиты и золото. В банках можно получить около 20% на депозитах, а некоторые предлагают даже более высокие ставки. Шмелев порекомендовал инвестировать в золото, так как его стоимость растет, а монетарное золото является надежным активом. По его мнению, это самый разумный вариант, так как все другие способы могут оказаться малоэффективными и не привести к реальным результатам.