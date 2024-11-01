сегодня в 11:56

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в межрегиональном опросе

ФАС России совместно с Правительствами Московской, Тверской, Тульской областей с 1 по 30 ноября проводит «Межрегиональный опрос об удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса в Московской области», сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Опрос учитывает мнения предпринимателей об условиях ведения бизнеса, эффективности и доступности мер поддержки, оценку состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона, оценку барьеров для развития бизнеса, препятствующих формированию конкурентной среды.

Любой желающий может принять участие в данном открытом опросе без регистрации. В ходе опроса можно оставить мнение о факторах, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, о потребностях бизнеса и перспективах развития, а также дать оценку динамике условий ведения бизнеса в Московской области.

Также в ходе опроса респондентам предоставляется возможность направить свои дополнительные предложения по первоочередным мерам поддержки.

Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса, а также будут использоваться для совершенствования деятельности органов власти по снижению административных барьеров.

Для прохождения опроса нужно перейти по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.