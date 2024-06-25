сегодня в 15:25

Охранник сгоревшего здания во Фрязине спас от пожара несколько десятков человек

Охранник сгоревшего здания во Фрязине сумел вывести из него несколько десятков человек. Сам 58-летний Багомед Багомедов не считает свои действия подвигом, сообщает SHOT .

В момент возгорания охранник вместе с арендатором поднялся со второго этажа на шестой, где почувствовал странный запах. Дальше Багомедов побежал по этажам и начал говорить сотрудникам, что здание горит. Люди начали быстро выходить на улицу.

Также про подвиг охранника рассказали работники компаний, которые снимали офисы в здании. Однако сам мужчина говорил, что лишь «делал свою работу».

На месте происшествия появился стихийный мемориал, люди несут к зданию цветы.

Пожар во Фрязине в здании бывшего НИИ полностью потушили. Погибли как минимум 6 человек. Точное число устанавливается.

Одной из возможных причин возгорания может быть неисправная электропроводка. Проверку по факту пожара проводит Щелковская городская прокуратура.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.