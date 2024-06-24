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Прокуратура проводит проверку по факту пожара во Фрязине

Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в г. Фрязино, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Административное здание на Заводском проезде, где произошел пожар, находится в частной собственности. Помещения сдавали в аренду.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению собственником помещения и арендаторами требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

В понедельник в девятиэтажном здании во Фрязине произошел крупный пожар. Его удалось локализовать на площади 5 тыс. «квадратов». Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Предварительно, жертвами возгорания стали 8 человек.

Один из пострадавших в результате пожара в подмосковном Фрязине находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.