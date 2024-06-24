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112: число погибших в пожаре во Фрязине выросло до 8

Количество погибших при пожаре в административном здании во Фрязине увеличилось до восьми человек, сообщает Telegram-канал 112.

Об этом рассказал источник.

Здание загорелось в подельник днем. Там отмечена высокая температура и сильное задымление. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

Огонь охватил площадь в 4,5 тыс. кв. м. Пожар тушат 100 человек. Также к его ликвидации привлекли два вертолета МАЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на месте ЧП находятся 16 бригад скорой помощи.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались», — добавил глава Подмосковья.