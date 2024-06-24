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Воробьев: пострадавший при пожаре во Фрязине находится в тяжелом состоянии

При пожаре в административном здании во Фрязине пострадал 34-летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице им. М. В. Гольца, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что пострадавшего медики подключили к ИВЛ.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пожарных уже осмотрели врачи. От госпитализации спасатели отказались, угрозы для жизни нет.

Воробьев уточнил, что на месте ЧП работают 16 бригад скорой медпомощи.

Пожар вспыхнул днем в понедельник. Погибли 4 человека. Огонь распространился с 5 по 8 этаж здания, он охватил площадь более 4 тыс. кв. м. На месте работают свыше 100 пожарных.