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Уголовное дело возбудили по факту гибели людей в пожаре во Фрязине

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в здании во Фрязине по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

В понедельник в девятиэтажном здании во Фрязине произошел крупный пожар. В результате ЧП двое человек погибли. Ранее СМИ также писали о четырех погибших.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Пожарные принимают меры для локализации огня, они устанавливают очаг и возможные причины возгорания.

Точное число пострадавших из-за данного ЧП еще уточняется. На месте работают два вертолета, 100 специалистов, дежурят бригады скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при крупном пожаре во Фрязине пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации, подключен к ИВЛ.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — добавил Воробьев.