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SHOT: число погибших на пожаре во Фрязине выросло до четырех

Количество погибших при возгорании в здании во Фрязине увеличилось до четырех человек, сообщает SHOT .

Как рассказал источник, два человека выпали из окна, еще двое не смогли выбраться из горящего здания.

В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м. Там ранее произошел взрыв.

Огонь тушат свыше 100 специалистов и 40 единиц техники. В здании горят несколько этажей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работа по ликвидации крупного возгорания продолжается.

«На месте работает 12 бригад скорой», — добавил Воробьев.