Площадь пожара на территории НИИ во Фрязине выросла до 4000 кв м
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Огонь в здании на территории научно-исследовательского института во Фрязине распространился на площади в 4000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В данный момент на место происшествия вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
В Сети распространилось видео горящего здания. Из окон валит густой дым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пожару присвоен третий ранг сложности. Поиск пострадавших продолжается.
«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — добавил Воробьев.
Воробьев также сообщил, что в результате пожара погибли 2 человека.