Площадь пожара на территории НИИ во Фрязине выросла до 4000 кв м Происшествия сегодня в 17:02 Фото - © Telegram-канал Mash

Огонь в здании на территории научно-исследовательского института во Фрязине распространился на площади в 4000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.