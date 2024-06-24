SHOT: площадь пожара в НИИ «Платан» во Фрязине достигла 2300 кв м
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Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине составляет 2300 кв. м. Заблокированными в горящем здании остаются 4 человека, сообщает SHOT.
Трое человек ранее были спасены.
SHOT также публикует видео горящего здания НИИ. В ролике виден охваченный пламенем этаж постройки. Поднимается густой черный дым.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пожар охватил 5-7 этажи.
«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — отметил губернатор.
Возгорание тушат более 70 спасателей. Привлечено 24 единицы техники.