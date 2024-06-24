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SHOT: площадь пожара в НИИ «Платан» во Фрязине достигла 2300 кв м

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине составляет 2300 кв. м. Заблокированными в горящем здании остаются 4 человека, сообщает SHOT.