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Возгорание в НИИ «Платан» во Фрязине тушат свыше 70 пожарных

К тушению крупного пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине привлекли 72 специалиста и 24 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Специалисты используют автолестницы для борьбы с огнем. Из горящего здания вывели одного человека. Возможно, там находятся еще девять человек.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. В здании сильное задымление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пожар охватил 5-7 этажи.

«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — отметил губернатор.