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Воробьев: и. о. начальника ГУ МЧС РФ по Подмосковью выехал на место пожара в НИИ

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда выехал на место пожара в НИИ «Платан» во Фрязине, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Возгорание происходит на 5-7 этажах здания НИИ, огонь тушат восемь расчетов МЧС.

Воробьев напомнил, что данному пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания одного человека.

По словам главы региона, поиск пострадавших при пожаре продолжается.

«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ – ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что специалисты еще выясняют площадь пожара в здании НИИ.