сегодня в 15:39

МЧС: крупному пожару в НИИ во Фрязине присвоили третий ранг

Силы и средства МЧС на возгорание в НИИ во Фрязине привлекаются по повышенному, третьему рангу, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

В 14:39 в понедельник поступил сигнал о пожаре в административном здании по адресу: Фрязино, Заводской проезд, д. 2. Там наблюдалось сильное задымление на пятом этаже.

Пожарные спасают людей, которые находятся на верхних этажах. Информация о пострадавших в данном инциденте и площади возгорания еще уточняется.

Ранее СМИ писали, что семь человек заблокированы на седьмом этаже горящего здания НИИ «Платан».