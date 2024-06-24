SHOT: в горящем здании НИИ «Платан» во Фрязине заблокированы люди

По предварительным данным, семь человек заблокированы на седьмом этаже горящего здания НИИ «Платан» в наукограде Фрязино, сообщает SHOT .

Сотрудники МЧС пытаются к пробраться к ним, чтобы эвакуировать. Из окон здания машут люди и просят о помощи, они кричат, что им не хватает воздуха.

В подмосковном Фрязине днем в понедельник вспыхнуло здание НИИ «Платан» на Заводском проезде. Информация о причинах пожара и пострадавших пока не поступала.

Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, в частности ЖК-экранов, электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров.