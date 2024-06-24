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Андрей Воробьев: 2 человека погибли при пожаре во Фрязине

В результате пожара на территории НИИ во Фрязине погибли 2 человека. Возгорание продолжают ликвидировать, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На месте работает 12 бригад скорой», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Пожар тушат свыше 100 человек. Привлечено 40 единиц техники. Огнем охвачено несколько этажей.

В здании оставались люди. Как ранее сообщало МЧС, как минимум один человек был спасен.

Работы по тушению возгорания осложняются плотным задымлением и высокой температурой. Спасатели сосредоточены на спасении людей.

Ранее в охваченном огнем здании раздался взрыв. Этот момент попал на видео.