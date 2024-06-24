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МЧС: плотное задымление осложняет работу в горящем здании во Фрязине

Работу по тушению огня в здании НИИ во Фрязине осложняют высокая температура и плотное задымление, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Усилия специалистов сейчас сосредоточены на спасении людей и тушении огня. Здание горит на 5-8 этажах.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Для борьбы с огнем используются автолестницы. На месте ЧП работают 72 человека и 24 единицы техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что огонь несколько этажей здания во Фрязине.

«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — сказал глава региона.