Видео: взрыв в здании горящего НИИ во Фрязине

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Baza: взрыв произошел в здании горящего НИИ во Фрязине

В горящем здании НИИ во Фрязине раздался взрыв, этот момент попал на видео. Ролик публикует Baza .

Ролик начинается с кадров горящего здания. Затем из одного из окон вырывается шар огня, раздается громкий звук взрыва.

По последним данным, площадь пожара выросла до 3,5 тыс. кв. м. Огонь тушат свыше 100 человек и 40 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что огонь несколько этажей здания во Фрязине.

«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — сказал глава региона.

В горящем здании были заблокированы люди. Было опубликовано их фото.