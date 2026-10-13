Боксер из Королева Сергей Курочкин выиграл первенство Европы в Будве

Сергей Курочкин из Королева завоевал золото первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет. Турнир прошел с 3 по 11 октября в Будве (Черногория), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сергей Курочкин стал победителем первенства Европы в весовой категории до 80 кг. В финале подмосковный боксер встретился с испанцем Даниелем Серрано, победителем второго полуфинала. Судьи присудили победу Курочкину.

В полуфинале спортсмен из Королева одержал волевую победу над Максимом Румянцевым из Белоруссии единогласным решением судей. Ранее он победил Мартинеса Куснерса (Латвия), Артема Хореняна (Армения) и Леви Валлера (Англия).

Первенство Европы среди юношей и девушек 15–16 лет прошло с 3 по 11 октября в многофункциональном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве. Более 470 спортсменов из 40 стран разыграли 26 комплектов наград — по 13 среди юношей и девушек.

В июле 2026 года Курочкин завоевал бронзу в категории до 75 кг на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу в Сыктывкаре. В апреле 2026 года он выиграл первенство России в Чехове.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.