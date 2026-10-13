Солнечногорская больница начала применять лазер для малотравматичных операций

Операционный блок Солнечногорской больницы получил отечественный хирургический лазер «Лахта-Милон» по программе «Здравоохранение Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Аппарат уже используют для бесконтактных вмешательств с минимальной травматичностью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Солнечногорской больнице ввели в работу хирургический лазер «Лахта-Милон». Аппарат позволяет проводить бесконтактные вмешательства практически во всех направлениях хирургии и ускоряет заживление тканей.

«Аппарат бесконтактно рассекает ткани, одновременно коагулируя сосуды, что делает операционное поле сухим и бескровным. У аппарата есть одна важная функция — вапоризация, которая позволяет испарять опухоли кожи и новообразования, не повреждая окружающие здоровые структуры. Оборудование получено впервые, уже активно осваивается и применяется в работе», — рассказал врач-травматолог-ортопед, заведующий операционным блоком Дмитрий Муталенко.

При лечении варикоза лазерный световод вводят в вену через пункционную иглу и закрывают ее изнутри, не травмируя окружающие ткани. В ЛОР-хирургии лазер применяют при гайморитах и синуситах, в неврологии и нейрохирургии — при заболеваниях позвоночника, люмбаго и радикулитах, заменяя открытые операции малоинвазивными методиками.

Аппарат также используют в дерматологии, гинекологии, урологии, проктологии, общей и эндоскопической хирургии, онкологии. Его биостимулирующие свойства помогают уменьшить послеоперационные боли и ускорить регенерацию тканей. Лазер оказывает обеззараживающее действие при обработке гнойных и остеомиелитических очагов. Минимум противопоказаний расширяет возможности лечения пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.