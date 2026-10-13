Колледжи и техникумы Подмосковья проведут день открытых дверей

Единый день открытых дверей пройдет 17 октября в колледжах и техникумах Московской области — участниках федерального проекта «Профессионалитет». Программа для школьников и родителей начнется в 10:00, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

День открытых дверей начнется с Всероссийского классного часа. Школьникам расскажут об ускоренном обучении и освоении востребованных профессий и специальностей. На каждой площадке для родителей проведут собрание с представителями колледжей и работодателями-партнерами.

«Сегодня в колледжах Подмосковья учатся более 145 тысяч студентов — и для них это осознанный путь к профессии. 18 кластеров «Профессионалитета» по 12 отраслям — от металлургии и машиностроения до робототехники и атомной промышленности — это запрос предприятий региона, которые сами участвуют в обучении и берут выпускников к себе», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что 17 октября школьники и родители смогут обсудить будущую профессию напрямую с работодателями. Предприятия представят корпоративные модели, возможности повышения квалификации на своих площадках во время обучения и трудоустройства сразу после выпуска.

Для гостей организуют мастер-классы, профессиональные пробы с оборудованием и интерактивные экскурсии на ведущие предприятия Московской области.

В Ногинском колледже школьники попробуют разработать игры на Python, познакомятся с основами кибербезопасности на мастер-классе «Цифровой иммунитет», научатся настраивать локальное веб-соединение и моделировать сеансовую работу сети. Также запланированы профпроба по управлению дронами и экскурсия по современным лабораториям и мастерским.

В Дмитровском техникуме студенты приготовят для дегустации блюда по рецептам разных регионов России: пельмени по-дмитровски, осетинские пироги и пряники. Гости смогут приготовить национальные блюда народов России на кулинарных мастер-классах и понаблюдать за поварами на открытой кухне.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.