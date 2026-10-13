Острый дефицит бензина на Бали: огромные очереди парализовали дороги

На Бали наблюдается острая нехватка автомобильного топлива. Из-за этого на действующих АЗС скапливаются масштабные заторы, сообщает РИА Новости .

Проблема с поставками бензина затронула в том числе востребованные туристические локации, включая Убуд и Улувату. Представители русскоязычного сообщества отмечают, что топливо отсутствует как на крупных сетевых АЗС, так и в мелких частных пунктах продажи, многие из которых вынуждены были приостановить работу.

Туристы и экспаты сталкиваются с необходимостью стоять в многочасовых очередях. Иногда их перенаправляют на другие заправочные станции, расположенные в северной части острова.

В населенном пункте Керобокан водители мотоциклов вынуждены оставаться в очередях даже в ночное время. По информации местных СМИ, в округе Бадунг период ожидания для автомобилистов и байкеров превышает один час, а скопления транспорта выходят на проезжую часть и блокируют трафик.

В округе Джимбаран с полным отсутствием топлива столкнулись не менее 14 заправочных станций. Из-за этого водителям приходится вручную катить заглохшие скутеры вдоль трасс.

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