Яхтсмен Вячеслав Удалов завоевал серебро чемпионата России в Сочи

Представитель Московской области Вячеслав Удалов занял второе место на чемпионате России по парусному спорту в международных классах яхт. Соревнования прошли с 4 по 10 октября в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вячеслав Удалов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, завоевал серебро в мужском классе «Лазер-радиал» с результатом 34 очка. Победителем стал яхтсмен из Севастополя, третье место занял представитель Приморского края.

Удалов — мастер спорта России по парусному спорту и воспитанник подмосковной школы яхтинга.

Чемпионат России в международных классах яхт прошел с 4 по 10 октября в Сочи на акватории Черного моря в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях участвовали сильнейшие яхтсмены из различных регионов страны.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.