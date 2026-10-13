В Подольске строят школу на 1100 мест

Школу на 1100 учеников возводят на Садовой улице в Подольске. Строительная готовность объекта достигла 18%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке школы на Садовой улице в Подольске выполняют вертикальную гидроизоляцию фундамента. Площадь участка под застройку превышает 2,9 га.

В четырехэтажном здании разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой и два спортзала — отдельно для младших и старших классов. Также предусмотрены читальный зал с IT-зоной, столовая на 550 посадочных мест, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с развитым спортивным ядром.

Проект финансируется из бюджетных средств. Его реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.