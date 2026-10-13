Андрей Воробьев принял участие в Международной промышленной выставке в Шанхае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев участвует в Китайской Международной промышленной выставке (CIIF), которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября. В 2026 году главной темой проходящего в 26-й раз крупнейшего технофорума КНР стало интеллектуальное производство и промышленная трансформация, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Разработки на мероприятии представляют почти 3 тыс. технологических компаний из разных стран мира.

Воробьев изучил передовые решения в области промавтоматизации, металлообработки и робототехники. Губернатор осмотрел стенды компаний из КНР Estun, Siasun, Zhejiang, Fairnio, Agibot (роботы и автоматизация производств), а также Longxin Laser, Haitian Laser, Bodor Laser (оборудование для металлообработки).

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мы сегодня посещаем крупнейшую в мире индустриальную выставку, где представлены различные современные решения в робототехнике, автоматизации процессов. Почти 25% регионального продукта Московской области — это производства, в том числе перерабатывающие. Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, а также, чтобы роботы и все, что касается автоматизации, производилось в Подмосковье. У нас есть несколько индустриальных парков, где реализуется специальная программа — символическая плата за аренду для производителей робототехники — 1 рубль за 1 кв. м. Мы находим партнеров и в Китае, очень дорожим этими отношениями. Надеюсь, что каждый такой визит поможет и китайским компаниям спланировать производство на территории Подмосковья, и российским — обеспечивать спрос на автоматизированные линии или роботов, которые сегодня все чаще используются в том числе для повышения конкурентоспособности», — рассказал Воробьев в интервью ТАСС.

В прошлом в КНР был дешевый труд. Теперь Китай, чтобы удерживать рынок, применяет роботов. В Подмосковье тоже изучают такой опыт, добавил губернатор.

О выставке CIIF

Экспозиция Китайской Международной промышленной выставки (CIIF) занимает более 300 тыс. «квадратов». На ней есть отдельная зона гуманоидных роботов и секция интеллектуальных сервисных роботов для ухода за пожилыми людьми. Показаны разработки в области беспилотного транспорта, альтернативной энергетики и так далее.

На стендах показывают промроботов, ИИ-ассистентов для производства, технологии машинного зрения, цифровых двойников, автоматизированные системы логистики на основе ИИ, станки с ИИ-оптимизацией, в том числе для металлообработки.

Некоторые компании демонстрируют не только отдельные детали или станки, а также функционирующие цифровые производственные линии. Роботов компании-участники применяют в том числе для обслуживания станков, сварки, контроля качества и сборки.

Совместные проекты Подмосковья и Китая

Московская область и Китай воплощают в жизнь большое число совместных проектов, в том числе в области роботизации. Отечественная фирма «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot в 2027 году готовят к запуску производство промроботов в ГИП «Титан» в Ленинском округе.

На площадке в Московской области формируется кластер промышленной и складской робототехники. Среди фирм-резидентов есть: «Смарт Робот», «Семаргл роботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Битроботикс», «Валдай Роботы», «Росатом ИнтелМаш» и Подмосковный завод роботов. Кластер занимается разработкой и изготовлением промроботов-манипуляторов, роботизированных систем хранения, кранов-штабелеров и мобильных платформ для производственной, складской логистики, дельта-роботов, учебных и других.

«У нас также есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке — это будет фабрика по производству роботов для логистики, для складов. Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что большинство распределительных сетей, маркетплейсы расположены у нас. Мы заинтересованы в максимальной роботизации и автоматизации этих процессов. Для нас это экономически очень важно», — добавил Воробьев.

Меры поддержки

Для подобных компаний в Подмосковье действуют региональные меры поддержки. Есть субсидия до 20% капитальных затрат (максимум 500 млн рублей) при инвестициях от 500 млн рублей. Для изготовителей и интеграторов предоставляется льготная аренда по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Еще есть компенсация до 50% аренды в частных индустриальных парках при инвестициях от 100 млн рублей.

Еще меры поддержки в Московской области функционируют и для фирм, которые интегрируют логистических и промышленных роботов на своих предприятиях. Есть инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно компенсировать за счет региональной части налога на прибыль.

Для логистических центров с инвестициями в роботизацию от 50 млн рублей на три года уменьшается налогооблагаемая база на имущество.

Роботы в отраслях

Роботов активно применяют в складских комплексах, машиностроении, логистических хабах и фармацевтике Московской области. Роботизированные системы уже использует «Метровагонмаш». На «Тонаре» функционирует комплекс сварки рам полуприцепов (12 сварочных роботов-манипуляторов). «Петровакс Фарм» автоматизировал подготовку компонентов, стерилизацию медикаментов и проверку шприцев. В «Щелково Агрохим» автоматизировали цех по изготовлению средств защиты растений (восемь технологичных линий производства, пять роботизированных).

Стандарт роботизации складов

Московская область — первый регион РФ, где для увеличения эффективности отрасли утвердили стандарт роботизации складов. Типовые правила подразумевают полную цифровизацию логистического цикла: от приемки и высотного хранения до интеллектуальной сортировки и финальной отгрузки товаров. Для новых складов площадью от 30 до 100 тыс. «квадратов» предполагается автоматизация не менее трех из пяти операций. Для складов более 100 тыс. квадратных метров — уже всех пяти.

На складе «Глории Джинс» в Подольске фирма «Комитас» объединила хранение, сортировку и перемещение товаров в единый комплекс. Автоматическая система дает возможность сортировать до 12 тыс. отправлений в час. Там функционируют 112 роботов для перемещения коробок внутри стеллажей.

Роботизированные системы применяют и в РЦ «Магнит» в Подольске. Там обрабатывают более 60 тыс. коробок в сутки. Конвейеры связывают разные участки склада. Оборудование и программное обеспечение также поставила подмосковная фирма «Комитас».

На роботизированном участке склада «Восток-Сервиса» производительность увеличилась в четыре раза. Там функционируют мобильные роботы, которые подвозят стеллажи к работникам.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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