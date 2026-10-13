Молоко и сливки возглавили список корпоративных покупок в «Купере»

Молоко и сливки обошли кофе и печенье в корпоративных заказах для сотрудников. На них приходится 16% всех заказанных товаров в сервисе доставки «Купер», отметили в эфире радио Sputnik .

По данным «Купера», компании также активно покупают десерты: доля мороженого составляет 9%, а печенья, вафель, пастилы и других сладостей — 6%. Овощи занимают почти 13% от общего количества заказанных товаров.

Колбаса, полуфабрикаты, масло и сыры в совокупности составляют 10% корпоративных покупок. Еще около 6% приходится на хлеб, сметану, йогурты и другие кисломолочные продукты.

Среди напитков лидирует вода: ее доля составляет 5%. Соки и газированные напитки занимают еще 3% от общего количества заказанных товаров. Помимо продуктов, компании закупают товары для офисной кухни и уборки, уточнили в сервисе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.