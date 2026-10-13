Конференция по соцархитектуре в Петербурге объединит более 600 экспертов 30 стран

В Санкт-Петербурге 23–24 октября состоится II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». К участию заявлены свыше 600 ученых, экспертов и практиков, представляющих более 30 государств, в том числе Китай, США, Сербию, Италию, Республику Корея, Иран, Пакистан, Аргентину, Бразилию, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Белоруссию, сообщили организаторы.

Ключевой темой форума заявлена субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать этот выбор.

«Сегодня главный вопрос для любой страны — сохранит ли она способность сама определять свое будущее. Технологии, цифровые платформы и искусственный интеллект меняют жизнь быстрее, чем общество успевает это осмыслить. Социальная архитектура помогает превращать представления о будущем в конкретные проекты и совместные действия», — отметил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

По его словам, за год, прошедший после первой конференции, социальная архитектура в России совершила переход от теории к системной работе. В ведущих вузах появились профильные магистерские программы, идет подготовка нового поколения специалистов. В декабрьской конференции 2025 года участвовали представители 28 стран.

Центральным событием станет пленарная дискуссия «Человек, общество и государство как субъекты проектирования будущего». Эксперты обсудят, кто определяет цели технологического и социального развития и какие решения человек может доверить технологиям. Отдельный вопрос — какую концепцию социальной архитектуры Россия предлагает международному сообществу.

В программе — шесть тематических секций и круглые столы. Темы секций — неравенство стран в доступе к будущему, отношения человека и технологий, роль государства и цифровых платформ. На отдельном круглом столе речь пойдет о роли СМИ в формировании образа будущего.

Во второй день пройдут форсайт-сессия «Молодежь как субъект будущего» и круглый стол о том, как сохранить субъектность в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, на конференции покажут модель компетенций социального архитектора и стандарт проектной деятельности в социальной архитектуре.

Российский подход, который представят на конференции, предполагает развитие с опорой на историю, культуру и традиционные ценности.

В Петербург приедут исследователи, представители органов власти, общественных институтов, аналитических центров и вузов.

Среди иностранных спикеров — один из ключевых идеологов современного Китая Чжан Вэйвэй. Выступят также ведущий сербский эксперт по Евразии и формированию нового мирового порядка Душан Пророкович и американский экономист, политолог, эксперт по санкционной политике и экономической дипломатии Джон Кавулич. В числе участников — итальянский журналист, исследователь России и постсоветского пространства Элизео Бертолази и эксперт по интеграционным процессам в Центральной Азии Кубатбек Рахимов.

С российской стороны выступят начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В программе заявлен и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ, научный руководитель Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев.

В дискуссиях примут участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова, генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В числе спикеров — член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, президент Российской ассоциации политической науки, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам науки и образования Оксана Гаман-Голутвина. Выступит и философ, директор учебно-научного центра «ВПШ имени И. Ильина» Александр Дугин.

Конференция пройдет в Музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Ее организаторы — АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет. Регистрация участников и докладчиков открыта на официальном сайте конференции socarch.ru.