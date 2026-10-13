Главным экономическим эффектом от внедрения роботов в Подмосковье станут прибыль компаний и их конкурентоспособность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона вместе с делегацией посетил 26-ю Китайскую международную промышленную ярмарку (CIIF – 2026), проходящую в Шанхае с 12 по 16 октября. Он также анонсировал проект, планируемый к совместной реализации с партнерами из КНР.

«У нас есть один проект: мы поедем послезавтра в Нанкин, одна из китайских компаний хочет разместить производство роботов. Это ведущая компания в Китае. И мы очень надеемся, что у нас получится определенные узлы собирать и дальше интегрировать в производство», — заявил Воробьев в интервью ТАСС.

Ранее губернатор отмечал, что в Подмосковье крайне заинтересованы внедрением умных решений в работу компаний и способов, позволяющих автоматизировать производственные процессы.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московской области действуют региональные меры поддержки: субсидия до 20% капитальных затрат (не более 500 млн рублей) при инвестициях от 500 млн рублей; для производителей и интеграторов — льготная аренда по ставке 1 рубль за 1 кв. м в год; компенсация до 50% аренды в частных индустриальных парках при инвестициях от 100 млн рублей.

Меры поддержки в Подмосковье работают и для компаний, которые внедряют промышленных и логистических роботов на своих предприятиях: инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно компенсировать за счет региональной части налога на прибыль. А для логистических центров с инвестициями в роботизацию от 50 млн рублей на 3 года сокращается налогооблагаемая база на имущество.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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