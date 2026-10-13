Воробьев: Подмосковье заинтересовано в выпуске всего, что касается автоматизации

Глава региона вместе с делегацией посетил 26-ю Китайскую международную промышленную ярмарку (CIIF 2026), проходящую в Шанхае с 12 по 16 октября.

«Мы сегодня посещаем выставку крупнейшую <…>, индустриальную выставку, где мы можем увидеть различные современные решения как в робототехнике, так и в автоматизации процессов. 25% регионального продукта области — это производства, обрабатывающие производства. Мы заинтересованы, и чтобы наши компании использовали все умные решения, и чтобы роботы и все, что касается автоматизации, также производилось в Подмосковье», — сказал Воробьев в интервью ТАСС.

Он отметил, что в Московской области есть несколько индустриальных парков, где действует специальная программа, суть которой — символическая плата за производство роботов в Подмосковье, 1 рубль за 1 кв. м. Регион находит таких партнеров преимущественно в Китае и очень дорожит этими отношениями.

«Надеюсь, что каждый такой визит позволит и китайским компаниям спланировать производство на территории Подмосковья, и российским компаниям обеспечивать спрос на автоматизированные линии или роботов, которые сегодня все чаще и больше используются для (поднятия — ред.) конкурентоспособности», — подчеркнул Воробьев.

Поддержка роботизации и автоматизации

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Подмосковье действуют меры поддержки для компаний, реализующих проекты по роботизации и автоматизации своих производств. Компании могут воспользоваться региональными программами для производителей роботов: льготная аренда и субсидия на капитальные затраты при строительстве производств по созданию роботов.

Этим летом в законе закрепили право на инвестиционный налоговый вычет для предприятий, купивших роботов, и льготу по налогу на имущество компаний, вложивших в приобретение роботов не менее 50 млн рублей.

Инвестиционный налоговый вычет для компаний, приобретающих роботов для производств, составит 90% от суммы расходов. Что касается налога на имущество, то компании, вложившие в автоматизацию и покупку роботов не менее 50 млн рублей, получают льготу. Она будет действовать до 1 января 2029 года.

Одним из ключевых условий получения налогового вычета является приобретение нового оборудования.

Развитие производства промышленных роботов в Подмосковье является одним из приоритетных направлений работы властей.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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