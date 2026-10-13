Шпажисты Подмосковья завоевали три медали на турнире в Казани

Спортсмены Московской области выиграли два золота и серебро на Всероссийских соревнованиях по фехтованию «Золотая осень» среди участников до 15 лет в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мария Приголовкина из училища олимпийского резерва №4 в Чехове завоевала золото в личном первенстве среди шпажисток. В финале она победила Викторию Уколову из Республики Татарстан со счетом 12:10. Это третий турнир за 17 дней, на котором подмосковная спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала.

Сборная Московской области также выиграла командное первенство среди шпажисток. В ее состав вошли Мария Приголовкина, Алиса Шаман и Пелагея Щербакова. Все спортсменки представляют училище олимпийского резерва №4 в Чехове.

Максим Арбиев из Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках стал серебряным призером в личном зачете среди шпажистов.

Всероссийские соревнования «Золотая осень» среди спортсменов до 15 лет прошли в Казани в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.