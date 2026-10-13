Врачи Домодедовской больницы спасли пациента с тяжелой болезнью легких

Пациент Домодедовской больницы в возрасте 62 лет прошел лечение тяжелой хронической обструктивной болезни легких и был выписан на десятые сутки под наблюдение пульмонолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи Домодедовской больницы стабилизировали состояние 62-летнего мужчины с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Скорая помощь экстренно госпитализировала его после резкого ухудшения состояния: усилилась одышка, появились влажный кашель с трудноотделяемой мокротой и хрипы в груди.

По словам врача-терапевта терапевтического отделения № 1 стационара № 3 Растуновской участковой больницы Марины Булдыгиной, пациент жаловался на одышку при минимальной физической нагрузке и чувство нехватки воздуха. Мужчина курил около 50 лет по пачке сигарет ежедневно, никогда не обращался к врачу амбулаторно и игнорировал диспансеризацию.

Комплексное обследование выявило ХОБЛ тяжелой степени. Пациенту назначили системные и ингаляционные глюкокортикоиды, бронходилататоры и муколитики. Уже через несколько дней его состояние значительно улучшилось: одышка уменьшилась, переносимость физической нагрузки выросла.

На десятые сутки мужчину выписали под наблюдение пульмонолога. Врачи объяснили ему необходимость полного отказа от табака.

«Отказ от курения — это самый важный шаг в профилактике обострений. Даже если стаж большой, отказ замедляет снижение функции легких. Своевременная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции — еще один мощный инструмент защиты дыхательных путей», — подчеркнула Марина Булдыгина.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.