Ветеринар Шеляков объяснил, почему кошки и собаки конфликтуют

Кошки и собаки по-разному понимают язык тела друг друга. Это может приводить к конфликтам, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Питомцы общаются с помощью звуков, глаз, позы, положения ушей и хвоста. По словам Михаила Шелякова, отдельный жест — лишь часть сообщения: без остальных сигналов его смысл может исказиться.

«Почему кошки и собаки конфликтуют друг с другом? Кошка хвостом, например, машет, она раздражена, собака машет хвостом, она дружелюбна. Прижатые уши у кошки — это какая-то испуг, агрессия. А у собаки — призыв играть, поэтому и возникают межвидовые конфликты, потому что они просто не понимают друг друга», — пояснил Михаил в эфире радио Sputnik.

Ветеринар также отметил, что кошки не всегда контролируют эмоции. Например, во время охоты на воробья кошка может прижать уши и затаиться, но от возбуждения начать двигать хвостом. Птица замечает движение и улетает: в таком случае проявление эмоций мешает охоте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.